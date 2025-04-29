Россия ночью запускала дроны с шести направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) с начала полномасштабного вторжения систематически обстреливает Украину, в том числе и гражданскую инфраструктуру. Под ударами оказываются жилые дома, школы, больницы, объекты энергетики и не только. Особенно интенсивными являются ночные атаки, во время которых враг часто запускает десятки ударных беспилотников типа Shahed.

Оккупанты применяют широкий арсенал вооружения, включая ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБ), артиллерию и дроны.

В ночь на 28 апреля террористы запустили против Украины 166 дронов. Тогда же ПВО удалось уничтожить 30 БпЛА. Еще 74 были локально потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.