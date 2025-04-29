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Россия ночью запускала дроны с шести направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запускала дроны с шести направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 29 апреля российские террористы запустили против Украины сотню ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) с шести направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дроны были запущены из районов:

  • российских городов Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированного Чауда.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • средства радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 37 дронов типа Shahed, а также беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Также 37 БпЛА были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки врага пострадали:

  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Киевская области.

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) с начала полномасштабного вторжения систематически обстреливает Украину, в том числе и гражданскую инфраструктуру. Под ударами оказываются жилые дома, школы, больницы, объекты энергетики и не только. Особенно интенсивными являются ночные атаки, во время которых враг часто запускает десятки ударных беспилотников типа Shahed.

Оккупанты применяют широкий арсенал вооружения, включая ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБ), артиллерию и дроны.

В ночь на 28 апреля террористы запустили против Украины 166 дронов. Тогда же ПВО удалось уничтожить 30 БпЛА. Еще 74 были локально потеряны.

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