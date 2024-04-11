Росія вночі випустила по Україні понад 40 ракет і близько 40 дронів, - Зеленський
Росія в ніч на 11 квітня випустила по Україні 40 ракет та близько 40 дронів. Частину ракет та "Шахедів" вдалося збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Telegram.
"Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що сусіди та партнери України бачать, наскільки критичною є потреба в ППО. Глава держави заявив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони та інша оборонна підтримка, а "не заплющування очей і довгі дискусії".
"Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор", - підкреслив Зеленський.
Нова масована атака Росії
Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Зокрема, окупанти запускали "Кинджали". За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, "Кинджали" долетіли до заходу України.
Під ударом ворога були Харківська, Львівська, Київська, Одеська, Запорізька області та інші регіони України. Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури, пошкоджена енергосистема. У Харківській області ввели графіки відключення світла.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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