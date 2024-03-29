Росія вночі випустила по Україні майже сотню дронів та ракет: скільки знищила ППО

Масована атака 29 березня

Варто зазначити, що з вечора 28 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів", у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Під ранок окупанти запустили ракети з літаків Ту-95МС. Також було відомо про пуски ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31К та балістики з Криму.

Ворожі ракети долетіли до західних областей, але головний удар ворога був націлений на Дніпропетровську та Черкаську області. Там атакована критична інфраструктура та об'єкти енергетики.

Також відомо, що росіяни атакували три ТЕС в Україні, внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання.

Детальніше про наслідки ворожої атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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