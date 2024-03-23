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Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі

Фото: сили ППО знищили 31 з 34 дронів цієї ночі (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 23 березня випустила по Україні 34 дрони-камікадзе. Сили ППО знищили 31 "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Як зазначається, пуски "Шахедів" були з Курської області та мису Чауда у Криму. 

Сили протиповітряної оборони збили 31 з 34 ворожих безпілотників. До відбиття атаки залучили мобільні вогневі групи Сил оборони, зенітні підрозділи та авіацію Повітряних сил.

Цієї ночі ППО працювала у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, окупанти вночі атакували Донецьку область чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

 

Нічна атака росіян

Ще з вечора 22 березня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск та рух "Шахедів". Зокрема, тривога лунала на півдні, сході, а також у центральних областях України.

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області та Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв, що Харків атакують дрони.

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Повітряні сили УкраїниАтака дронівВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниППО