Россия ночью выпустила по Украине 34 "Шахеда". ПВО сбила почти все

Ночная атака россиян

Еще с вечера 22 марта Воздушные силы ВСУ сообщали о запуске и движении "Шахедов". В частности, тревога была на юге, востоке, а также в центральных областях Украины.

Во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Кременчуге Полтавской области и Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал, что Харьков атакуют дроны.

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