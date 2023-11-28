Росія вночі та зранку атакувала Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО

"Цієї ночі, 28 листопада, протиповітряною обороною знищено ударний БпЛА типу "Shahed", а під ранок, на півдні - розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Ракетні удари

Також, як зазначають військові, уночі на східному напрямку ворог застосовував авіаційну ракету.

"А близько 9:00 ранку окупанти завдали удару по Запоріжжю, використавши балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер-М", - додали у Повітряних силах.

Обстріл Запоріжжя

Близько 9:00 28 листопада російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя, використавши одну з модифікацій ракети "Іскандер". На той момент у місті та області було оголошено повітряну тривогу, а у Повітряних силах попередили про можливу загрозу балістики. Перед цим у місті повідомляли про вибух. На даний момент відомо про одного пораненого.