Россия ночью и утром атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбила ПВО

"Этой ночью, 28 ноября, противовоздушной обороной уничтожен ударный БПЛА типа "Shahed", а под утро, на юге - разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Ракетные удары

Также, как отмечают военные, ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету.

"А около 9:00 утра оккупанты нанесли удар по Запорожью, использовав баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Запорожья

Около 9:00 28 ноября российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья, использовав одну из модификаций ракеты "Искандер". На тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога, а в Воздушных силах предупредили о возможной угрозе баллистики. Перед этим в городе сообщали о взрыве. На данный момент известно об одном раненом.