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Россия ночью и утром атаковала Украину ракетами и дронами: сколько целей сбила ПВО

Фото: Россия ночью и утром атаковала Украину ракетами и дронами (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска во вторник, 28 ноября, снова атаковали Украину, использовав как дроны, так и ракеты. Силы ПВО сбили два дрона - "шахед" и "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Этой ночью, 28 ноября, противовоздушной обороной уничтожен ударный БПЛА типа "Shahed", а под утро, на юге - разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Ракетные удары

Также, как отмечают военные, ночью на восточном направлении враг применял авиационную ракету.

"А около 9:00 утра оккупанты нанесли удар по Запорожью, использовав баллистическую ракету, вероятно, "Искандер-М", - добавили в Воздушных силах.

Обстрел Запорожья

Около 9:00 28 ноября российские войска атаковали одно из предприятий Запорожья, использовав одну из модификаций ракеты "Искандер". На тот момент в городе и области была объявлена воздушная тревога, а в Воздушных силах предупредили о возможной угрозе баллистики. Перед этим в городе сообщали о взрыве. На данный момент известно об одном раненом

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Запорожье