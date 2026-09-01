Росія вночі прицільно вдарила по депо "Укрзалізниці" в Києві, загинули 7 людей

За словами Перцовського, росіяни цілеспрямовано вдарили балістикою саме по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них - співробітники "Укрзалізниці".

Ще один колега перебуває в лікарні з пораненнями, йому надають усю необхідну допомогу.

Десятки працівників встигли врятуватися в укриттях - тепер їм допомагають прийти до тями після пережитого. Керівник компанії розповів про масштабні руйнування: поруч із депо вщент зруйновано цех, рятувальники досі усувають низку загорянь.

На двох перегонах через удар тимчасово закривали рух, потім відновили.

"Все це - ніщо поруч із жахливою втратою колег", - написав Перцовський, додавши, що компанія зв'язується з рідними загиблих і підтримує їх у цей складний час.