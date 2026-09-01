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Росія вночі прицільно вдарила по депо "Укрзалізниці" в Києві, загинули 7 людей

07:14 01.09.2026 Вт
1 хв
Ще один колега перебуває в лікарні, десятки встигли сховатися в укриттях
aimg Катерина Коваль
Фото: на пошкоджених ділянках вже проводяться відновлювальні роботи (Getty Images)

Уночі Росія завдала прицільного балістичного удару по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок атаки загинули семеро людей, шестеро з них - працівники "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.

За словами Перцовського, росіяни цілеспрямовано вдарили балістикою саме по залізничному депо та інших залізничних об'єктах у Києві. Унаслідок удару загинули семеро людей, шестеро з них - співробітники "Укрзалізниці".

Ще один колега перебуває в лікарні з пораненнями, йому надають усю необхідну допомогу.

Десятки працівників встигли врятуватися в укриттях - тепер їм допомагають прийти до тями після пережитого. Керівник компанії розповів про масштабні руйнування: поруч із депо вщент зруйновано цех, рятувальники досі усувають низку загорянь.

На двох перегонах через удар тимчасово закривали рух, потім відновили.

"Все це - ніщо поруч із жахливою втратою колег", - написав Перцовський, додавши, що компанія зв'язується з рідними загиблих і підтримує їх у цей складний час.

Днями в "Укрзалізниці" готували зміни щодо роботи вокзалів - компанія напрацьовує рішення для забезпечення стабільного руху потягів під час тривалих повітряних тривог. А напередодні, 28 серпня, потяги другу добу поспіль курсували із затримками - деякі запізнення сягали понад 15 годин.

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УкрзалізницяВійна в УкраїніОбстріл Києва