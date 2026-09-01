Россия ночью прицельно ударила по депо "Укрзалізниці" в Киеве, погибли 7 человек

По словам Перцовского, россияне целенаправленно ударили баллистикой именно по железнодорожному депо и другим железнодорожным объектам в Киеве. В результате удара погибли семь человек, шестеро из них - сотрудники "Укрзалізниці".

Еще один коллега находится в больнице с ранениями, ему оказывают всю необходимую помощь.

Десятки работников успели спастись в укрытиях - теперь им помогают прийти в себя после пережитого. Руководитель компании рассказал о масштабных разрушениях: рядом с депо полностью разрушен цех, спасатели до сих пор устраняют ряд возгораний.

На двух гонках из-за удара временно закрывали движение, затем восстановили.

"Все это – ничто рядом с ужасной потерей коллег", – написал Перцовский, добавив, что компания связывается с родными погибших и поддерживает их в это сложное время.