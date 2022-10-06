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Росія вночі двічі обстріляла Харків дронами-камікадзе

Фото: Росія вночі двічі обстріляла Харків дронами-камікадзе (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Під час подвійного обстрілу Основ’янського району Харкова вночі в четвер, 6 жовтня, російські окупанти використали дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"6 жовтня близько 2:30 та 4:40 години окупанти обстріляли Харків, снаряди влучили на територію підприємства в Основ’янському районі. За попередніми даними, російська армія атакувала Харків дронами-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

За даними прокурорів, внаслідок обстрілу відбулась пожежа площею 500 кв. м, через що було пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялось, російські війська вночі 6 жовтня обстріляли Основ'янський район Харкова. Почалася пожежа.

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