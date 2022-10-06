ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вдарили по Харкову, почалася пожежа

Новость на русском →
Харків, Четвер 06 жовтня 2022 03:07
Війська РФ вдарили по Харкову, почалася пожежа Фото: окупанти обстріляли Харків (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі обстріляли Основ'янський район Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Окупанти потрапили до інфраструктурного об'єкта. Почалася пожежа.

Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкта на цей час уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 4 жовтня російськими окупантами двох районів Харкова загинула місцева мешканка. Водночас від удару ворога пошкодження отримала критична інфраструктура.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков
NEWS
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
Зеленський заявив про звільнення трьох сіл Херсонської області
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати