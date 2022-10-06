Війська РФ вдарили по Харкову, почалася пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram харківського міського голови Ігоря Терехова.

Окупанти потрапили до інфраструктурного об'єкта. Почалася пожежа.

Інформація про постраждалих та ступінь руйнування об'єкта на цей час уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу 4 жовтня російськими окупантами двох районів Харкова загинула місцева мешканка. Водночас від удару ворога пошкодження отримала критична інфраструктура.

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