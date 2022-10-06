Россия ночью дважды обстреляла Харьков дронами-камикадзе

Во время двойного обстрела Основянского района Харькова ночью в четверг, 6 октября, российские оккупанты использовали дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

"6 октября около 2:30 и 4:40 часов оккупанты обстреляли Харьков, снаряды попали на территорию предприятия в Основянском районе. По предварительным данным, российская армия атаковала Харьков дронами-камикадзе", - говорится в сообщении.

По данным прокуроров, в результате обстрела произошел пожар площадью 500 кв. м, из-за чего повреждено служебное одноэтажное помещение и крыша четырехэтажного нежилого здания.

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).