Росія вночі атакувала Запоріжжя: виникла масштабна пожежа (фото та відео)

Окрім того, російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, атакували Черкаси та область ударними безпілотниками. За словами глави Черкаської ОВА, за попередніми даними, відомо про трьох потерпілих.

Також повідомлялось про вибухи у Білій Церкві на Київщині, у Харківській й Запорізькій областях. Також у столичному регіоні працювали сили ППО. Зокрема, в одному із житлових районів Запоріжжя сталась пожежа.