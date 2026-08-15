Росія вночі атакувала Україну понад 150 дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 15 серпня Росія атакувала Україну 152 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 152 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також 3 баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.