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Россия ночью атаковала Украину более 150 дронов: как отработала ПВО

09:30 15.08.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Россия ночью атаковала Украину более 150 дронов: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 127 вражеских целей (Getty Images)
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В ночь на 15 августа Россия атаковала Украину 152 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 152 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 15 августа россияне атаковали беспилотниками многоэтажку в Марганце. В результате удара погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также этой ночью Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Попадание зафиксировали в торговом центре "Эпицентр", где возник пожар, а также на территории одного из промышленных предприятий.

Кроме того, российские войска дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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