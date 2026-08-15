Россия ночью атаковала Украину более 150 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 15 августа Россия атаковала Украину 152 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 152 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов, а также 3 баражирующих боеприпаса "Бандероль" на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.