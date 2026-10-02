Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами, є прильоти: як відпрацювала ППО

Обстріл Києва

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вночі 2 жовтня в Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Загинула людина, ще двоє дістали поранення.

Цієї ж ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві, який двчі атакували 1 жовтня.

Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.