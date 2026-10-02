UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами, є прильоти: як відпрацювала ППО

08:25 02.10.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: сили ППО цієї ночі збили 88 ворожих дронів (Getty Images)

У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Україну ударними дронами з чотирьох напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілоників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяна атакували 108 ударними безпілотниками типу Shahed (47 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим - Гвардійське.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Обстріл Києва

Нагадаємо, внаслідок російської атаки вночі 2 жовтня в Дарницькому районі Києва пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Загинула людина, ще двоє дістали поранення.

Цієї ж ночі росіяни знову вдарили по Південному мосту у Києві, який двчі атакували 1 жовтня.

Крім того, у Голосіївському районі уламки впали на відкриту територію, пошкодивши вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. Обійшлося без пожежі та постраждалих.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів