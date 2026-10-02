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Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами, есть прилеты: как отработала ПВО

08:25 02.10.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: силы ПВО этой ночью сбили 88 вражеских дронов (Getty Images)

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину ударными дронами по четырем направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилоников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияна атаковали 108 ударными беспилотниками типа Shahed (47 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл. и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Обстрел Киева

Напомним, в результате российской атаки ночью 2 октября в Дарницком районе Киева поврежден 25-этажный жилой дом. Погиб человек, еще двое получили ранения.

Этой же ночью россияне снова ударили по Южному мосту в Киеве, который дважды атаковали 1 октября.

Кроме того, в Голосеевском районе обломки упали на открытую территорию, повредив окна нежилого здания и несколько автомобилей. Обошлось без пожара и пострадавших.

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