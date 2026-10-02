Россия ночью атаковала Украину более 100 дронами, есть прилеты: как отработала ПВО

Этой ночью россияна атаковали 108 ударными беспилотниками типа Shahed (47 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецкой обл. и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов.