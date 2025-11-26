Росія вночі атакувала Україну "Іскандерами" та дронами: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Нагадаємо, ввечері 25 листопада на Запоріжжі було чути вибухи, після чого трапились пожежі. Одна з яких - в житловому будинку, горіло кілька поверхів.

Загалом внаслідок ворожої атаки були пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових та кілька приватних будинків у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин.

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до 18 людей. Більшість серед поранених - жінки.

У ніч на 25 листопада Росія атакувала Київ у кілька етапів. Ворог запустив по столиці "Шахеди", "Кинджали", "Калібри" та "Іскандери К". Внаслідок атаки у 7 районах було частково призупинено подачу тепла в будинки.

Також є й руйнування - у Печерському та Дніпровському районах пошкоджені багатповерхівки. Крім того, внаслідок обстрілу загинули семеро людей, ще 20 поранено.

