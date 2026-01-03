UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: сили ППО збили 80 російських дронів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 3 січня Росія атакувала Україну 95 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 2 січня до ранку 3 січня росіяни атакували 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Кача, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, вчора, 2 січня, російські окупанти вдарили по центру Харкова двома ракетами. Як з'ясувала Харківська облпрокуратура, йдеться про балістичні ракети "Іскандер".

Спочатку повідомлялося, що ракети влучили у житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого він був зруйнований.

Пізніше з’явилася уточнена інформація: пошкоджено 5-поверхову будівлю та частину під'їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.

Внаслідок ворожої атаки є загиблі та понад 30 постраждалих.

Також вчора в дельті Дунаю через атаку російського безпілотника спалахнула пожежа на острові Анкудинів. Вогонь поширився на землі Вилківського лісництва та острів Очаківський, житлові будинки не постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів