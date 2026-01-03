Росія вночі атакувала Україну дронами з різних напрямків: як відпрацювала ППО

За даними військових, з 18:00 2 січня до ранку 3 січня росіяни атакували 95 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Кача, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.