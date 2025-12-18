ua en ru
Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО

Четвер 18 грудня 2025 08:51
UA EN RU
Росія вночі атакувала Україну дронами з декількох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 63 дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 18 грудня Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши 82 ударних дрони. Силам ППО вдалося збити 63 ворожі безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:00 17 грудня до ранку 18 грудня росіяни атакували 82 ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Близько 50 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 63 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попереджають Повітряні сили.

Обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 18 грудня російські війська атакували Черкаси ударними дронами. В результаті обстрілу частина міста знеструмлена, є поранені.

Повідомляється, що внаслідок падіння дронів на декількох локаціях пошкоджено житлову інфраструктуру: щонайменше півтора десятка приватних будинків, обстеження триває.

Також внаслідок ворожої атаки у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо загиблих немає, щонайменше одна людина постраждала.

Окрім того, в Одеському районі внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджено скління у дев'ятиповерховому житловому будинку та освітньому закладі. Наразі відомо про сімох постраждалих.

У Кривому Розі є влучання в сектори житлової забудови, внаслідок чого сталось займання. Двох осіб поранено.

А у Миколаївській області вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого є знеструмлення населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах.

