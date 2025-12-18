Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО

В ночь на 18 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 82 ударных дрона. Силам ПВО удалось сбить 63 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 17 декабря до утра 18 декабря россияне атаковали 82 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.