Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО
В ночь на 18 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 82 ударных дрона. Силам ПВО удалось сбить 63 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 18:00 17 декабря до утра 18 декабря россияне атаковали 82 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ. Около 50 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 18 декабря российские войска атаковали Черкассы ударными дронами. В результате обстрела часть города обесточена, есть раненые.
Сообщается, что в результате падения дронов на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов, обследование продолжается.
Также в результате вражеской атаки в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. Предварительно погибших нет, по меньшей мере один человек пострадал.
Кроме того, в Одесском районе в результате атаки вражеских дронов повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении. Известно о семи пострадавших.
В Кривом Роге есть попадание в сектора жилой застройки, в результате чего произошло возгорание. Два человека ранены.
А в Николаевской области ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.