Главная » Новости » Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО

Четверг 18 декабря 2025 08:51
Россия ночью атаковала Украину дронами с нескольких направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 63 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 18 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину, применив 82 ударных дрона. Силам ПВО удалось сбить 63 вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 17 декабря до утра 18 декабря россияне атаковали 82 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ. Около 50 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупреждают Воздушные силы.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 декабря российские войска атаковали Черкассы ударными дронами. В результате обстрела часть города обесточена, есть раненые.

Сообщается, что в результате падения дронов на нескольких локациях повреждена жилая инфраструктура: по меньшей мере полтора десятка частных домов, обследование продолжается.

Также в результате вражеской атаки в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура. Выбиты окна в жилых и нежилых зданиях. Предварительно погибших нет, по меньшей мере один человек пострадал.

Кроме того, в Одесском районе в результате атаки вражеских дронов повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении. Известно о семи пострадавших.

В Кривом Роге есть попадание в сектора жилой застройки, в результате чего произошло возгорание. Два человека ранены.

А в Николаевской области ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание населенных пунктов в Вознесенском и Николаевском районах.

