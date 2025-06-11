UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росія вночі атакувала Одеську область: пошкоджено дачі та авто

Фото: пожежа на одному з місць атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 11 червня, росіяни атакували Одеську область дронами. Внаслідок атаки були пожежі та зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

 Фото: наслідки атаки РФ по Одеській області в ніч на 11 червня (t.me/dsns_telegram)

Надзвичайники додали, що обійшлося без постраждалих.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня росіяни масовано атакували дронами Одесу.

Унаслідок обстрілу в місті було зафіксовано масштабні пожежі. Незабаром після атаки стало відомо, що дрони РФ поцілили в цивільні об'єкти. Серед них - пологовий будинок, житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, і навіть було загоряння на території Одеського зоопарку.

Крім того, у місті були загиблі та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні