Росія вночі атакувала Одеську область: пошкоджено дачі та авто

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 10 червня росіяни масовано атакували дронами Одесу.

Унаслідок обстрілу в місті було зафіксовано масштабні пожежі. Незабаром після атаки стало відомо, що дрони РФ поцілили в цивільні об'єкти. Серед них - пологовий будинок, житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, і навіть було загоряння на території Одеського зоопарку.

Крім того, у місті були загиблі та постраждалі.

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