Росія вночі атакувала Одеську область: пошкоджено дачі та авто

В ніч проти 11 червня, росіяни атакували Одеську область дронами. Внаслідок атаки були пожежі та зафіксовано пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники додали, що обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що в ніч на 10 червня росіяни масовано атакували дронами Одесу.
Унаслідок обстрілу в місті було зафіксовано масштабні пожежі. Незабаром після атаки стало відомо, що дрони РФ поцілили в цивільні об'єкти. Серед них - пологовий будинок, житлові будинки, станція екстреної медичної допомоги, і навіть було загоряння на території Одеського зоопарку.
Крім того, у місті були загиблі та постраждалі.
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