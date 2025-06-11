Россия ночью атаковала Одесскую область: повреждены дачи и авто

Обстрел Одессы

Напомним, что в ночь на 10 июня россияне массированно атаковали дронами Одессу.

В результате обстрела в городе были зафиксированы масштабные пожары. Вскоре после атаки стало известно, что дроны РФ попали в гражданские объекты. Среди них - роддом, жилые дома, станция экстренной медицинской помощи, и даже было возгорание на территории Одесского зоопарка.

Кроме того, в городе были погибшие и пострадавшие.

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