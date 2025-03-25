Росія вночі атакувала "Іскандером" й 139-ма дронами: як відпрацювала ППО

У ніч на 25 березня росіяни атакували Україну "Іскандером-М" й безпілотниками з чотирьох напрямків. Протиповітряна оборона (ППО) збила 78 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки росіяни атакували:
До відбиття атаки залучались:
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 78 дронів на півдні, півночі та в центрі країни. Також 35 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через ворожу атаку постраждали:
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних обстрілів критичної та цивільної інфраструктури України. Також терористи кожну ніч запускають дрони, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 24 березня ворог атакував 99-ма дронами. Тоді ж ППО збила 57 з них.
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