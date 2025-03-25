Росія вночі атакувала "Іскандером" й 139-ма дронами: як відпрацювала ППО

Під час атаки росіяни атакували:

балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму;

139-ма дронами типу Shahed й безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого Чауда.

До відбиття атаки залучались:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи РЕБ;

мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 78 дронів на півдні, півночі та в центрі країни. Також 35 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через ворожу атаку постраждали:

Харківська;

Сумська;

Полтавська;

Кіровоградська;

Київська;

Черкаська;

Одеська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) вдається до регулярних обстрілів критичної та цивільної інфраструктури України. Також терористи кожну ніч запускають дрони, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 24 березня ворог атакував 99-ма дронами. Тоді ж ППО збила 57 з них.