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Россия ночью атаковала "Искандером" и 139-ю дронами: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала "Искандером" и 139-ю дронами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 25 марта россияне атаковали Украину "Искандером-М" и беспилотниками с четырех направлений. Противовоздушная оборона (ПВО) сбила 78 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки россияне атаковали:

  • баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма;
  • 139-ю дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного Чауда.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 78 дронов на юге, севере и в центре страны. Также 35 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

Из-за вражеской атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Кировоградская;
  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Одесская области.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным обстрелам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Также террористы каждую ночь запускают дроны, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 24 марта враг атаковал 99-ю дронами. Тогда же ПВО сбила 57 из них.

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