Россия ночью атаковала "Искандером" и 139-ю дронами: как отработала ПВО

В ночь на 25 марта россияне атаковали Украину "Искандером-М" и беспилотниками с четырех направлений. Противовоздушная оборона (ПВО) сбила 78 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки россияне атаковали:
К отражению атаки привлекались:
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 78 дронов на юге, севере и в центре страны. Также 35 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
Из-за вражеской атаки пострадали:
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) прибегает к регулярным обстрелам критической и гражданской инфраструктуры Украины. Также террористы каждую ночь запускают дроны, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 24 марта враг атаковал 99-ю дронами. Тогда же ПВО сбила 57 из них.
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