Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру УЗ у двох областях

Обстріл України у ніч на 23 липня

У ніч на 23 липня ворог вдався до чергової дронової атаки. Загалом ворог запустив 71 безпілотний літальний апарат типу Shahed й дрон-імітатор із напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 27 дронів. Також 18 БпЛА були локаційно втрачені.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - писали Повітряні сили.

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