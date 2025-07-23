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Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру УЗ у двох областях

Ілюстративне фото: росіяни вночі обстріляли інфраструктуру УЗ у двох областях (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 23 липня російські терористи завдали цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі "Укрзалізниці" у Сумській та Полтавській облатсях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці" (УЗ).

"Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих - тривають ремонтні роботи", - пише УЗ. 

"Укрзалізниця" додає, що внаслідок атаки ніхто не постраждав, а рух потягів здійснюється за графіком

Обстріл України у ніч на 23 липня

У ніч на 23 липня ворог вдався до чергової дронової атаки. Загалом ворог запустив 71 безпілотний літальний апарат типу Shahed й дрон-імітатор із напрямків російських міст Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 27 дронів. Також 18 БпЛА були локаційно втрачені.

"Зафіксовано влучання 26 БпЛА у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) на 5 локаціях", - писали Повітряні сили.

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УкрзалізницяСумська областьПолтавська область