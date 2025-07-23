Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру УЗ в двух областях

Обстрел Украины в ночь на 23 июля

В ночь на 23 июля враг прибегнул к очередной дроновой атаке. Всего враг запустил 71 беспилотный летательный аппарат типа Shahed и дрон-имитатор с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 27 дронов. Также 18 БпЛА были локально потеряны.

"Зафиксировано попадание 26 БпЛА в 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 5 локациях", - писали Воздушные силы.

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