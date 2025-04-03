ua en ru
Чт, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Четверг 03 апреля 2025 09:19
UA EN RU
Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с трех направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 апреля Российская Федерация (РФ) запустила против Украины почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны атаковали с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил 39 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений российских городов: Миллерово, Приморского-Ахтарск и Курск.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 БпЛА типа Shahed на севере и востоке страны. Также 7 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская область.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

Например, в ночь на 2 апреля, россияне запустили 74 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 41 дрон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ПВО Война в Украине
NEWS
Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба
Россияне потеряли за сутки около 1400 солдат: обновленные данные Генштаба
DAILY
Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны