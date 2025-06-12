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Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО

Четверг 12 июня 2025 09:27
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Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 12 июня российские террористы запустили против Украины 63 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) и дроны-имитаторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишут Воздушные силы, дроны атаковали с направлений:

  • российских городов Курск, Орел, Миллерово, Примиорско-Ахтарск;
  • временно оккупированного крымского Чауда.

Основными направлениями воздушного удара были:

  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Одесская области.

К отражению атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 49 дронов на востоке, юге и севере страны, среди которых:

  • 28 были сбиты;
  • 21 - локально потеряны и подавлены РЭБ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях", - пишут Воздушные силы.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно наносит удары по территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и беспилотники. Часто под удар попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

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