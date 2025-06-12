Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО

В ночь на 12 июня российские террористы запустили против Украины 63 беспилотных летательных аппарата (БпЛА) и дроны-имитаторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях, падение сбитых (обломки) в 4 локациях", - пишут Воздушные силы.

По состоянию на 9 утра противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 49 дронов на востоке, юге и севере страны, среди которых:

К отражению атаки были привлечены:

Как пишут Воздушные силы, дроны атаковали с направлений:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно наносит удары по территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и беспилотники. Часто под удар попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.