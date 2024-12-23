Росія вночі атакувала дронами Хмельницьку область, є поранений та пошкоджене підприємство

"Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний", - пише Тюрін.

Також зафіксовано пошкодження вікон в приватних будинках та легкових автомобілях.

Обстріли України 22 та 23 грудня

Протягом доби, з 10 ранку 22 грудня по 9 ранку 23 грудня РФ атакувала Україну 72 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, й низці інших областей.

Станом на 9 ранку відомо про збиття 47 безпілотників. Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки у Київській області є пошкодження.