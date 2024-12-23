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Росія вночі атакувала дронами Хмельницьку область, є поранений та пошкоджене підприємство

Понеділок 23 грудня 2024 09:57
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Росія вночі атакувала дронами Хмельницьку область, є поранений та пошкоджене підприємство Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами Хмельницьку область (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) вночі запустила проти Хмельницької області безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок атаки є поранений й пошкоджене підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Тюріна.

"Внаслідок атаки на підприємстві пошкоджено обладнання, одна людина отримала тілесні ушкодження, стан здоров'я задовільний", - пише Тюрін.

Також зафіксовано пошкодження вікон в приватних будинках та легкових автомобілях.

Обстріли України 22 та 23 грудня

Протягом доби, з 10 ранку 22 грудня по 9 ранку 23 грудня РФ атакувала Україну 72 дронами типу Shahed й безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, й низці інших областей.

Станом на 9 ранку відомо про збиття 47 безпілотників. Також 25 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки у Київській області є пошкодження.

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