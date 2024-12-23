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Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область, есть раненый и повреждено предприятие

Понедельник 23 декабря 2024 09:57
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Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область, есть раненый и повреждено предприятие Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами Хмельницкую область (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) ночью запустила против Хмельницкой области беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа Shahed. В результате атаки есть раненый и повреждено предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Хмельницкой областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.

"В результате атаки на предприятии повреждено оборудование, один человек получил телесные повреждения, состояние здоровья удовлетворительное", - пишет Тюрин.

Также зафиксировано повреждение окон в частных домах и легковых автомобилях.

Обстрелы Украины 22 и 23 декабря

В течение суток, с 10 утра 22 декабря по 9 утра 23 декабря РФ атаковала Украину 72 дронами типа Shahed и беспилотниками других типов. Противовоздушная оборона (ПВО) работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, и ряде других областей.

По состоянию на 9 утра известно о сбитии 47 беспилотников. Также 25 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки в Киевской области есть повреждения.

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