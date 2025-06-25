Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

В ночь на 25 июня российские террористы запустили 71 ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed и дрон-имитатор с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время воздушной атаки зафиксированы попадания ударных БпЛА в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

По состоянию на 9 утра подтверждено обезвреживание 52 дронов на востоке, юге и севере страны. Среди них:

К отражению воздушной атаки были привлечены:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:

ракеты различных типов;

артиллерию;

управляемые авиационные бомбы (КАБы);

беспилотники.

К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 беспилотников.

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