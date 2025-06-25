Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО
В ночь на 25 июня российские террористы запустили 71 ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed и дрон-имитатор с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Беспилотники запускались с направлений:
- российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарска;
- временно оккупированного крымского Чауда.
К отражению воздушной атаки были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено обезвреживание 52 дронов на востоке, юге и севере страны. Среди них:
- 32 - сбиты огневыми средствами поражения;
- 20 - локально потеряны или подавлены РЭБ.
Во время воздушной атаки зафиксированы попадания ударных БпЛА в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:
- ракеты различных типов;
- артиллерию;
- управляемые авиационные бомбы (КАБы);
- беспилотники.
К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 беспилотников.
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