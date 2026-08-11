Росія вдарила по території дитячої лікарні в Києві, утворилась велика вирва (фото)

Цієї ночі РФ вкотре завдала ударів по Україні - постраждала територія дитячої лікарні у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Одне з влучань цієї ночі зафіксували на території дитячої лікарні у Києві. Ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення та газову трубу.
Попри руйнування, обійшлося без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали.
Нагадаємо, рятувальники ДСНС оприлюднили фото з місця влучання ракети біля дитячої лікарні у Києві - на кадрах видно вирви та пошкоджене скління будівлі.
Пожежу на складі поруч рятувальники також ліквідували, площа займання сягала понад тисячу квадратних метрів.
Тим часом Повітряні сили розповіли про масштаб нічної атаки - РФ застосувала протикорабельні ракети "Циркон", балістику "Іскандер-М"/KN-23 та понад сотню дронів.
Основний напрямок удару - Київська область та Запоріжжя, а ППО знешкодила 98 ворожих безпілотників.