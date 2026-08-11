UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вдарила по території дитячої лікарні в Києві, утворилась велика вирва (фото)

11:03 11.08.2026 Вт
1 хв
Вибиті вікна та є інші руйнування
aimg Олена Чупровська
Фото: наслідки обстрілу лікарні у Києві (t.me/mozofficial)

Цієї ночі РФ вкотре завдала ударів по Україні - постраждала територія дитячої лікарні у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Що сталося біля дитячої лікарні в Києві

Одне з влучань цієї ночі зафіксували на території дитячої лікарні у Києві. Ракета утворила вирву, пошкодила будівлю гуртожитку, складські приміщення та газову трубу.

Попри руйнування, обійшлося без жертв. Діти та медичний персонал у момент атаки перебували в укритті, тому не постраждали.

Нагадаємо, рятувальники ДСНС оприлюднили фото з місця влучання ракети біля дитячої лікарні у Києві - на кадрах видно вирви та пошкоджене скління будівлі.

Пожежу на складі поруч рятувальники також ліквідували, площа займання сягала понад тисячу квадратних метрів.

Тим часом Повітряні сили розповіли про масштаб нічної атаки - РФ застосувала протикорабельні ракети "Циркон", балістику "Іскандер-М"/KN-23 та понад сотню дронів.

Основний напрямок удару - Київська область та Запоріжжя, а ППО знешкодила 98 ворожих безпілотників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївМінстерство охорони здоров'я України