Россия ударила по территории детской больницы в Киеве, образовалась большая воронка (фото)

Что произошло возле детской больницы в Киеве

Одно из попаданий этой ночью было зафиксировано на территории детской больницы в Киеве. Ракета образовала воронку, повредила здание общежития, складские помещения и газовую трубу.

Несмотря на разрушение, обошлось без жертв. Дети и медицинский персонал в момент атаки находились в укрытии, поэтому не пострадали.

Напомним, спасатели ГСЧС обнародовали фото с места попадания ракеты возле детской больницы в Киеве - на кадрах видны воронки и повреждено остекление здания.