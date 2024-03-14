Росія влаштувала напад на соратника Навального, щоб залякати опозицію, - розвідка Литви

Росія влаштувала напад у Литві на Леоніда Волкова, який є соратником "опозиціонера" Олексія Навального. Метою було залякування опозиції.

Про це заявив керівник служби безпеки Литви Дарюс Яунішкіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За його словами, Литва підозрює російські спецслужби в організації нападу на Волкова.

Яунішкіс уточнив, що метою було залякування опозиції, щоб вона не почала діяти під час "виборів" у Росії, які стартують цього тижня.

Напад на Волкова

Нагадаємо, вчора, 13 березня, стало відомо, що у Вільнюсі невідомі напали на Леоніда Волкова. Замах стався біля його будинку.

За словами Волкова, нападник ударив його близько 15 разів молотком по нозі. При цьому йому зламали руку.

Розслідуванням нападу на Волкова зайнявся антитерористичний підрозділ поліції Литви Aras. Наразі розглядаються кілька версій події.

Леонід Волков раніше відповідав за регіональні відділення та виборчі кампанії Навального, а кілька років тому залишив Росію під тиском влади.