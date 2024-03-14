Россия устроила нападение на соратника Навального, чтобы запугать оппозицию, - разведка Литвы

Россия устроила нападение в Литве на Леонида Волкова, который является соратником "оппозиционера" Алексея Навального. Целью было запугивание оппозиции.

Об этом заявил руководитель службы безопасности Литвы Дарюс Яунишкис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По его словам, Литва подозревает российские спецслужбы в организации нападения на Волкова.

Яунишкис уточнил, что целью было запугивание оппозиции, чтобы она не начала действовать во время "выборов" в России, которые стартуют на этой неделе.

Нападение на Волкова

Напомним, вчера, 13 марта, стало известно, что в Вильнюсе неизвестные напали на Леонида Волкова. Покушение случилось возле его дома.

По словам самого Волкова, нападавший ударил его около 15 раз молотком по ноге. При этом ему сломали руку.

Расследованием нападения на Волкова занялось антитеррористическое подразделение полиции Литвы Aras. Сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего.

Леонид Волков раньше отвечал за региональные отделения и избирательные кампании Навального, а несколько лет назад покинул Россию под давлением властей.