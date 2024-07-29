Росія влаштувала масову вирубку лісів в окупованій Донецькій області, - ЦНС

Після вирубки деревину продають і відправляють залізницею та морем за кордон. Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України.

У ЦНС зазначили, що політика російської окупанта полягає у знищенні усього живого всюди, куди ступає його нога. І це стосується як мирного населення, так і екології.

Також у відомстві нагадали, що зараз так зване псевдо утворення "ДНР" потопає у майже 4 млн тонн сміття.

"Щоб припинити повне знищення тимчасово окупованих територій України, необхідно визволили її від окупанта", - резюмували у ЦНС.