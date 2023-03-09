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Россия еще раз продлила совместные учения с Беларусью

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Беларусь, Четверг 09 марта 2023 21:09
Россия еще раз продлила совместные учения с Беларусью Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне в очередной раз продлили срок учений в Беларуси. В этот раз до 20 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 11-12 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва. В частности:

  • "Осиповичский";
  • "Доманово";
  • "Лепельский";
  • "Обуз-Лесновский".

Россия еще раз продлила совместные учения с Беларусью Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (t.me/Hajun_BY)

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:

  • 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.03;
  • Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.03;
  • Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 18:03;
  • Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 19.03;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.03;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 20.03;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 19.03;
  • Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 19.03.

Общее количество продлений составило 46 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.

Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".

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