Россия еще раз продлила совместные учения с Беларусью
Россияне в очередной раз продлили срок учений в Беларуси. В этот раз до 20 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
По данным мониторинговой группы, об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах. 11-12 марта станут выходными для некоторых полигонов, другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва. В частности:
- "Осиповичский";
- "Доманово";
- "Лепельский";
- "Обуз-Лесновский".
Фото: обучение РФ в Беларуси продолжено (t.me/Hajun_BY)
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах в настоящее время выглядит так: начиная с 13 марта:
- 227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 18.03;
- Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 17.03;
- Полигон "Брестский" 38 едшбр. (Брестский район) до 18:03;
- Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 19.03;
- 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 17.03;
- 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесневский" (Барановичский район) до 20.03;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 19.03;
- Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 19.03.
Общее количество продлений составило 46 недель. ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Напомним, в Беларуси начались учения пограничников. Планируется, что они будут вылавливать "партизан" и "диверсантов".
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