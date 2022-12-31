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Росія включила до складу армії бойовиків "ЛДНР"

Фото: російські бойовики (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

Російська федерація включила до складу своєї жалюгідної армії бойовиків з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Також зазначається, що нібито Донецьке вище загальновійськове командне училище також було "включено" до складу ЗС Росії й отримало бойовий прапор.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами начальника ГУР МО України Кирила Буданова українська розвідка має інформацію про плани росіян провести нову хвилю.

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