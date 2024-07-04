Россия вывозит полезные ископаемые из Украины по Керченскому мосту, - британская разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Х ( Twitter).

Как отмечается в сводке, власти Украины уже давно сообщают о краже Россией ресурсов. В Украине имеются залежи железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития. Это ресурсы, которые почти наверняка востребованы Россией, но также являются потенциальными целями, поскольку Россия стремится разрушить экономику Украины, лишая ее доступа и разрушая инфраструктуру.

По данным британской разведки, одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированной части Украине, заключается в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых. Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжающаяся модернизация и строительство автомобильных и железнодорожных транспортных связей с Россией улучшит пути сообщения не только для военной логистики, но и для экспорта зерна и полезных ископаемых.

"К югу от Днепрорудного в Запорожской области Украины Россия продолжает добычу полезных ископаемых, вывозя железную руду по железной дороге. Поезда едут через Крым, по Керченскому мосту в Россию. Эта деятельность не лишена риска, поскольку поезда должны двигаться через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения", - отмечают в Минобороны Британии.

Незаконное сооружение

Напомним, незаконно построенный Россией Крымский мост получал повреждения минимум дважды. В октябре 2022 года на нем прогремели взрывы, повлекшие значительные разрушения. Глава СБУ Василий Малюк заявил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 года Крымский мост был атакован с помощью морских дронов Sea Baby, разрушивших два пролета. Глава СБУ также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке.