ua en ru
Нд, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який залп ракет

Неділя 06 липня 2025 06:41
UA EN RU
РФ вивела у Чорне море носії "Калібрів": який залп ракет Фото: у двох морях зафіксовано ворожі судна (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 6 липня, Російська Федерація вивела у Чорне море носії крилатих ракети типу "Калібр". У зв'язку з цим для України є загроза ракетного обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 6 ранку в Чорному морі зафіксовано 2 ворожі кораблі, і кожне з цих суден є носієм "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Однак 2 кораблі РФ фіксуються в Середземному морі, одне з яких є ракетоносієм із загальним залпом до 4 "Калібрів".

Крім того, за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 4 судна.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС.

РФ вивела у Чорне море носії &quot;Калібрів&quot;: який залп ракет

Як відрізнити підготовку до запуску крилатих ракет "Калібр"

Нагадаємо, у травні спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що найкращий спосіб зрозуміти ймовірність застосування "Калібрів" - це стеження за ситуацією в повітрі.

Він пояснив, що ворог часто використовує ці ракети в рамках комбінованих атак по Україні, застосовуючи, зокрема, авіацію. Таким чином, якщо є інформація про підготовку літаків, значить, варто очікувати і запуск ракет з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Рютте спрогнозував нову війну, у якій Китай нацькує Путіна на НАТО
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників