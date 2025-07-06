Россия выводит подводные лодки в море, но не стреляет: Плетенчук объяснил причину

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается относительно стабильной. Несмотря на присутствие россиян, этой ночью новых ракетных ударов "Калибрами" с моря не фиксировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире марафона "Единые новости".

"Ситуация остается довольно неизменной в Азово-Черноморском регионе в целом. Если брать по морям, то в Азовском море они в принципе почти год отсутствуют", - пояснил спикер.

По его словам, что касается Черного моря, то там, россияне так же позволяют себе выходить подводными лодками.

"Потому что их, конечно, гораздо сложнее найти и уничтожить. А остальные корабли находятся в пункте базирования. Применение (ракет "Калибр", - ред.) ночью не происходило, это я могу подтвердить", - заявил Плетенчук.

В то же время он отметил, что учитывая, что это подводные лодки, это может быть и ротация, потому что предыдущая лодка уже находилась некоторое время в море.

"Она как раз и была применена в прошлом обстреле, ее просто могут таким образом менять другой подводной лодкой", - пояснил он.