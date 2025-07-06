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Россия выводит подводные лодки в море, но не стреляет: Плетенчук объяснил причину

Украина, Воскресенье 06 июля 2025 18:46
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Россия выводит подводные лодки в море, но не стреляет: Плетенчук объяснил причину Фото: как Россия использует подводные лодки в Черном море (youtube)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация в Азово-Черноморском регионе остается относительно стабильной. Несмотря на присутствие россиян, этой ночью новых ракетных ударов "Калибрами" с моря не фиксировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире марафона "Единые новости".

"Ситуация остается довольно неизменной в Азово-Черноморском регионе в целом. Если брать по морям, то в Азовском море они в принципе почти год отсутствуют", - пояснил спикер.

По его словам, что касается Черного моря, то там, россияне так же позволяют себе выходить подводными лодками.

"Потому что их, конечно, гораздо сложнее найти и уничтожить. А остальные корабли находятся в пункте базирования. Применение (ракет "Калибр", - ред.) ночью не происходило, это я могу подтвердить", - заявил Плетенчук.

В то же время он отметил, что учитывая, что это подводные лодки, это может быть и ротация, потому что предыдущая лодка уже находилась некоторое время в море.

"Она как раз и была применена в прошлом обстреле, ее просто могут таким образом менять другой подводной лодкой", - пояснил он.

Напомним, что сегодня утром Российская Федерация вывела в Черное море носители крылатых ракет типа "Калибр".

В связи с этим для украинцев предупреждали об угрозе ракетного обстрела.

Заметим, что еще в мае спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что лучший способ понять вероятность применения "Калибров" - это слежение за ситуацией в воздухе.

Он пояснил, что враг часто использует эти ракеты в рамках комбинированных атак по Украине, применяя, в частности, авиацию. Тогда он уточнял, что если есть информация о подготовке самолетов, значит, стоит ожидать и запуск ракет из Черного моря.

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