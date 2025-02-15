Росія виводить із Сирії кораблі з боєприпасами, - Міноборони Британії

Росія виводить із Сирії кораблі, що перевозять боєприпаси. Британське Міноборони зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
Міністерство оборони Великої Британії протягом останніх днів зафіксувало проходження через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси. Британські військові пояснили, що кораблі, за якими спостерігали Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.
Як заявили у міністерстві, Росія евакуює свої військові ресурси з Сирії з моменту повалення Асада, що стало "ударом по амбіціях Москви на Близькому Сході".
"Ці кораблі вийшли з Сирії після того, як Путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів. Це свідчить про те, що Росія ослаблена, але залишається загрозою", - сказав міністр оборони Джон Гілі.
Міноборони Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні Росією вплинула на її здатність утримувати Асада при владі.
Нагадаємо, після краху режиму сирійського президента Башара Асада РФ почала виводити частину своїх військ з цієї країни. Як передавали в Головному управлінні розвідки Міноборони України, ворог росіяни мали великі проблеми з евакуацією солдатів з Сирії.
Раніше також стало відомо, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.
Водночас відомо, що Москва втратила доступ до своєї військово-морської бази в Тартусі після краху режиму Асада.
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