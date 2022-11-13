Россия не выводит фрегаты из Севастопольской бухты после атаки дронов, - аналитики

Россия значительно снизила активность флота после атаки беспилотников вблизи Севастополя. Российские фрегаты не покидают порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователей проекта "H I Sutton" в Twitter.

"Еще несколько недель назад это было невозможно представить. Российских военных кораблей, патрулирующих порт, не видно", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, оба фрегата класса "Адмирал Григорьевич" находятся в Севастопольской бухте.

Фото: Россия не выводит фрегаты из портов Крыма (twitter.com/CovertShores)