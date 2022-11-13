ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия не выводит фрегаты из Севастопольской бухты после атаки дронов, - аналитики

Новина українською →
Севастополь, Воскресенье 13 ноября 2022 13:51
Россия не выводит фрегаты из Севастопольской бухты после атаки дронов, - аналитики Фото: РФ не выводит фрегаты из портов Крыма после атаки дронов (mil.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Россия значительно снизила активность флота после атаки беспилотников вблизи Севастополя. Российские фрегаты не покидают порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-исследователей проекта "H I Sutton" в Twitter.

"Еще несколько недель назад это было невозможно представить. Российских военных кораблей, патрулирующих порт, не видно", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, оба фрегата класса "Адмирал Григорьевич" находятся в Севастопольской бухте.

Россия не выводит фрегаты из Севастопольской бухты после атаки дронов, - аналитики

Фото: Россия не выводит фрегаты из портов Крыма (twitter.com/CovertShores)

Напомним, 29 октября Россия заявила о якобы атаке беспилотников на Севастопольскую бухту. По неподтвержденной информации, в результате инцидента был поврежден фрегат и десантный корабль "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Севастополь Крим
NEWS
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
ВСУ подняли украинский флаг еще в одном селе под Херсоном (видео)
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше