Росія вивела у Середземне море 2 підводні човни з "Калібрами": чи існує загроза

Наразі на бойовому чергуванні ворога перебуває 4 кораблі й 2 підводні човни:

в Чорному морі - 1 корабель;

в Азовському морі - 1 корабель;

в Середземному морі - 2 кораблі та 2 підводні човни, які є носіями "Калібр" з середнім залпом до 12 ракет.

Як розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, наразі загрози для українців немає.

Також, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Як розповідав раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат, росіяни мають проблеми з ракетами типу "Калібр".