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Росія вивела у Середземне море 2 підводні човни з "Калібрами": чи існує загроза

Неділя 03 березня 2024 08:37
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Росія вивела у Середземне море 2 підводні човни з "Калібрами": чи існує загроза Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вивела в Середземне море 2 підводні човни, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Водночас загрози наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ).

Наразі на бойовому чергуванні ворога перебуває 4 кораблі й 2 підводні човни:

  • в Чорному морі - 1 корабель;
  • в Азовському морі - 1 корабель;
  • в Середземному морі - 2 кораблі та 2 підводні човни, які є носіями "Калібр" з середнім залпом до 12 ракет.

Як розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, наразі загрози для українців немає.

Також, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Російська блокада моря

Російські терористи використовують Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Азовське море наразі перебуває під повним контролем ворога.

Після звільнення острова Зміїний домінування терористів у Чорному морі вдалось зменшити. Водночас після виходу Росії з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилося під загрозою, попри те, що за останні місяці ворожу блокаду моря вдається проривати.

Як розповідав раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат, росіяни мають проблеми з ракетами типу "Калібр".

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