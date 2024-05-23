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Росія вивела підводний човен у Чорне море. У ВМС відповіли, чи існує загроза

Четвер 23 травня 2024 11:48
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Росія вивела підводний човен у Чорне море. У ВМС відповіли, чи існує загроза Фото: Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських Сил (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з попередніми даними, підводний човен, який Росія вивела у Чорне море, не є носієм крилатих ракет "Калібр". Втім інформація перевіряється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Один з підводних човнів, попередньо, який не є носієм, вийшов в море. Проте цю інформацію ще верифікують, тому що стовідсотково гарантувати, що це не носій, так само важко. Тому умовно беремо, що це не носій", - заявив Плетенику.

Він додав, що наразі фіксується рух ворожих кораблів, а також суден. Частина з них вчора, 22 травня, покинула Крим й прибула до Новоросійська.

"Це допоміжні судна. Які, мабуть, вирішили передислокувати, враховуючи небезпеку", - зауважив речник ВМС.

Масовані обстріли Росії

Останні місяці російські терористи посилили масовані обстріли проти території України. Здебільшого під приціл потрапляє енергетична інфраструктура країни, що призвело до повернення графіків відключення світло. Зокрема питання посилення протиповітряної оборони (ППО) стало також гострішим.

На початку квітня представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадим Скібіцький відзначав, що станом на той момент ворог мав близько 260 одиниць "Калібрів".

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