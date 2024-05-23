Россия вывела подлодку в Черное море. В ВМС ответили, существует ли угроза

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Одна из подводных лодок, предварительно, которая не является носителем, вышла в море. Однако эту информацию еще верифицируют, потому что стопроцентно гарантировать, что это не носитель, так же трудно. Поэтому условно берем, что это не носитель", - заявил Плетенику.

Он добавил, что сейчас фиксируется движение вражеских кораблей, а также судов. Часть из них вчера, 22 мая, покинула Крым и прибыла в Новороссийск.

"Это вспомогательные суда. Которые, видимо, решили передислоцировать, учитывая опасность", - отметил представитель ВМС.

Массированные обстрелы России

Последние месяцы российские террористы усилили массированные обстрелы против территории Украины. В основном под прицел попадает энергетическая инфраструктура страны, что привело к возвращению графиков отключения света. В частности вопрос усиления противовоздушной обороны (ПВО) стал также более острым.

В начале апреля представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отмечал, что по состоянию на тот момент враг имел около 260 единиц "Калибров".