Росія вивела підводні човни з Криму, - британська розвідка
Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу KILO з порту приписки Севастополь у Криму до Новоросійська в Краснодарському краї, на півдні Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .
Як зазначається у зведенні, це ймовірно через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських ударних можливостей великої дальності. За останні два місяці атакам зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.
"Гарантія базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році. Наразі безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, що триває", - додали в Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, надводні кораблі Чорноморського флоту Росії ховаються біля узбережжя Криму після серії втрат.
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