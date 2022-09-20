ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія вивела підводні човни з Криму, - британська розвідка

Новость на русском →
Україна, Вівторок 20 вересня 2022 08:17
Росія вивела підводні човни з Криму, - британська розвідка Фото: підводні човни Росії втекли з Криму (mil.ru)
Автор: Олександр Білоус

Командування Чорноморського флоту Росії майже напевно передислокувало свої підводні човни класу KILO з порту приписки Севастополь у Криму до Новоросійська в Краснодарському краї, на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, це ймовірно через нещодавню зміну рівня локальної загрози безпеці у зв'язку з посиленням українських ударних можливостей великої дальності. За останні два місяці атакам зазнали штаб флоту та його головний аеродром морської авіації.

"Гарантія базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, була однією з причин, які спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році. Наразі безпека бази прямо підірвана агресією Росії проти України, що триває", - додали в Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, надводні кораблі Чорноморського флоту Росії ховаються біля узбережжя Криму після серії втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Крым
NEWS
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців
DAILY
Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні